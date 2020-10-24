مطروح: أهالي "سيوة" يتوافدون على اللجان مبكرا وناخبو "أبوالمطامير" ينتظرون على "حصيرة"

فى محافظة مطروح، انتظمت 165 لجنة فرعية فى العمل بانتخابات مجلس النواب، وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين الساعة التاسعة صباحاً على مستوى المحافظة، وتوافد الناخبون على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من الانتخابات، وسط إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان وفرض كردون أمنى فى محيط كل لجنة، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث التباعد بين الناخبين خلال عملية دخول اللجان من خلال بوابات التعقيم.

وشهدت مطروح، اليوم، أمطاراً خفيفة فى بعض الأحياء والمدن، حيث أكد المحافظ اللواء خالد شعيب أن هناك توجيهات لجميع رؤساء مدن المحافظة بإزالة تراكمات مياه الأمطار حالة تجمعها فى أى مكان، مؤكداً على عدم تأثر حركة السير والمواصلات أو اللجان الانتخابية، مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومتابعة الرد على أى بلاغات، وشدد على المراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وتغطية أى أسلاك أو كابلات كهرباء حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما دفع مركز ومدينة مطروح، برئاسة رضا جاب الله، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة الدكتور إبراهيم خالد، سيارات كسح المياه على الفور لإزالة وسحب تجمعات المياه بمناطق الريفية والإسعاف بكورنيش المدينة، مع البدء بإزالة وسحب المياه أمام مقار بعض اللجان الانتخابية لتيسير وصول الناخبين.

وتزاحم الناخبون فى بعض المدن للإدلاء بأصواتهم منها لجان واحة سيوة والتى شهدت إقبالاً من الناخبين منذ الساعات الأولى فى الانتخابات، واصطف الناخبون فى طوابير أمام لجنة الوحدة المحلية لمركز ومدينة النجيلة، ولجنة مدرسة أغورمى بسيوة، والذين يحرصون على التصويت.

ويتنافس بدائرة مطروح الأولى 10 مرشحين، بينما يتنافس بالثانية 17 مرشحاً، وجهزت محافظة مطروح، 139 مركز انتخابياً، واتخذت الأجهزة الأمنية استعداداتها لتأمين اللجان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح، وبلغ عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية بالمحافظة 301763 ناخباً.

وفى البحيرة، شهدت لجان الدائرة السابعة بالمحافظة التى تضم مراكز، «أبوالمطامير، والنوبارية، ووادى النطرون»، ومقرها مركز أبوالمطامير، إقبالاً ملحوظاً مع الساعات الأولى للتصويت، وافترش العشرات من المواطنين الأرض أمام اللجان انتظاراً للإدلاء بأصواتهم، حرصاً منهم على عدم إحداث زحام وتكدس أمام الصناديق، حيث جلب كل منهم «حصيرة» من منزله وفرشها على الأرض، ودعا أقاربه للاحتشاد أمام اللجان وانتطار دورهم فى التصويت، وهو أمر معتاد لدى القبائل البدوية التى تنتشر بتلك الدائرة.

ونظمت جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، مسيرة حاشدة شارك فيها المئات من الطلاب والطالبات، وقادها اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، وجابت المسيرة التى انطلقت من ميدان الساعة بدمنهور، العديد من شوارع المدينة، وحمل المشاركون الأعلام، فيما أذاعت السماعات الأغانى الوطنية.

وتفقد المحافظ، يرافقه رئيس الجامعة، عملية التصويت للتأكد من سير العملية الانتخابية وانتظام اللجان وفتح باب التصويت أمام الناخبين، وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.