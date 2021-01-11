6 معلومات عن كورونا اليابانية: مختلفة عن البريطانية ومجهولة الأعراض

بعد اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا في ديسمبر الماضي، تزامن معها ظهور سلالة جديدة في جنوب أفريقيا، فيما أعلنت اليابان أمس رصد سلالة جديدة من الفيروس مختلفة عن التي ظهرت في بريطانيا أو جنوب أفريقيا.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الأحد وفقا لصحيفة «اليابان تايمز».

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن سلالة كورونا اليابانية الجديدة، كالتالي:

1- ظهرت السلالة الجديدة الأحد 10 يناير الجاري في اليابان.

2- اكتشاف السلالة الجديدة تم من خلال فحص مفصل أجراه المعهد الوطني للأمراض المعدية.

3- مختلفة عن سلالة بريطانيا وجنوب أفريقيا ولكن تشبهما جزئيا.

4- المصابين بالسلالة الجديدة قادمين من البرازيل

5- لا يوجد دليل حتى الآن على أن الطفرة الجديدة شديدة العدوى.

6- إجراء دراسات لمعرفة ما إذا كانت السلالة الجديدة تسبب أعراضا شديدة أو مقاومة للقاحات.

وسجلت اليابان أكثر من 280 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 3996 حالة وفاة.