كورونا الجديدة تصل المكسيك وروسيا والإصابات ترتفع إلى 213 ألف بأمريكا

رصدت المكسيك أول إصابة بسلالة كورونا البريطانية الجديدة، والتي تم اكتشافها في بريطانيا لأول مرة الشهر الماضي.

وأعلن مسئول بارز بوزارة الصحة المكسيكية رصد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المدير العام لعلم الأوبئة خوسيه لويس ألوميا، أن الحالة التي تم رصدها هي لمواطن بريطاني يبلغ من العمر 56 عاما ووصل إلى العاصمة مكسيكو سيتي في 28 ديسمبر الماضي قادما من أمستردام، مشيرا إلى أنه توجه بعد ذلك إلى مدينة ماتاموروس شمال شرق البلاد، وفقا لما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الاثنين.

وتجرى السلطات الصحية المكسيكية تعقب للحالات بمتابعة الأشخاص الذين سافروا على نفس الطائرة مع المريض من مكسيكو سيتي إلى مدينة ماتاموروس.

يشار إلى أن المكسيك سجلت حتى الآن مليون و534 ألف و39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 133 ألفا و706 حالات وفاة.

ورغم أنه تم الإعلان عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من فيروس كورونا في شهر ديسمبر الماضي، إلا أنه يعتقد أنها بدأت في سبتمبر في منطقة «كنت» جنوب شرقي انجلترا، كما يعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70%.

وكانت روسيا أعلنت أمس تسجيل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا البريطانية الجديدة.

وأوضحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا تسجيل حالة إصابة مواطن روسي عاد مؤخرا من بريطانيا.

فى السياق، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 213 ألفا و905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، فضلا عن 1814 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أمريكا إلى 22 مليونا و406 الاف و747 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة 374 ألفا و322 حالة وفاة، وفقا لما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية

وتجاوزت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى العالم حاجز الـ 90 مليون حالة، ووفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.