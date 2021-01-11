حكاية هتك عرض يتيمتين على يد طباخ داخل ملجأ: تهديدات وشهادات صادمة

التحق الشيف «عبده» بدار أيتام ترعى فتيات بمنطقة مصر القديمة، كل مهمته كانت طهي الأطعمة المدرجة في جدول نزيلات الدار من فتيات أيتام لا يتخطى عمر أكبرهن 17 عاما، تودد إلى الفتيات اليتيمات اللاتي اعتبرنه أبا بعد الأب، بحثن فيه عن ملاذ من معاناة الفقد واليتم وجور الزمان، فاستغل ذلك بكل ما أوتى من انحدار أخلاقي، وأبلى بلاء مكروها وخالف الأديان والتقاليد.

انقلب الشيف، ذئبا، وتوحش براءتهن وهتك عرض فتاتين يتيمتين، في غضون شهري يوليو وأغسطس الماضيين، حتى كتبت النيابة العامة نهايته، بعد رصد شكوى ضده «فيسبوك»، إذ أمر المستشار حمادة الصاوي بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية، قبل أن تقرر النيابة إحالته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة.

النيابة ترصد

في شهر يوليو الماضي، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول شكاوى بمواقع التواصل الاجتماعي من تحرش طباخ يعمل بدار أيتام مبرة المرأة الجديدة بمصر القديمة، بالفتيات المقيمات بها، وعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الذي أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

شهادات صادمة

سألت النيابة العامة، إخصائية بمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة، التي شهدت بتكليفها بفحص ما رُصِد بمواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، فانتقلت إلى الدار والتقت بفتاتَيْن أدلتا إليها بشهادتهما حول تعدي الطباخ عليهما، وقد أكدت بعضُ المقيمات وعددٌ من العاملين بالدار علمهم من المجني عليهما بالواقعة، وأن مديرَي الدار قد أُبلغا بها فاكتفيا بطرد الطباخ منها، وكان يتعين عليهما إجراء تحقيق إداري بالواقعة، وإبلاغ الشرطة بها.

وأكدت المجني عليهما، وتبلغان من العمر 11 و14 عاما، أمام النيابة، أن المتهم تعدى عليهما عدة مرات في غضون شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، وكان ذلك مقابل تقديمه إليهما مبلغًا ماليًّا لتسكتا عن أفعاله، وأضافتا أنهما كانتا تخافان منه ولا تقوى إحداهن على مقاومته، ولما سأمتا منه أبلغتا صديقاتهن المقيمات بالملجأ، واللاتي أبلغن المشرفين.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات التي باشرتها في الواقعة، إلى أقوال 6 فتيات أخريات يقيمن في الدار بصحبة المجني عليهما، وأكدن أنهن علمن منهما بتعدي المتهم عليهما، إذ رأت إحداهن الأخرى مع المتهم، فأخبرتها بما حدث، ثم أخبرتا الفتيات بما حدث، فنشرت إحداهن القصة على «فيسبوك»، وأكدتا أخصائيتان اجتماعيتان بالدار علمهما من المجني عليهما بالواقعة.

حبس ومحاكمة

بعدما انتهت النيابة من جمع شهادات المجني عليهما، فضلا عن باقي الفتيات في الدار، أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه، حيث أنكر خلالها المتهم ما نُسب اليه من اتهامات بهتك عرض طفلتين، قبل أن تأمر بإحالته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة.