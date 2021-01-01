التفاصيل الكاملة لموظف هتك عرض زميله.. المحكمة تحبسه 6 أشهر

«أنت متهم بمحاولة هتك عرض صاحبك.. والشروع في قتله»، كان هذا سؤال المستشار وائل الشوربجي رئيس محكمة جنح حلوان والذي وجهه إلى موظف أثناء وقوفه خلف القضبان بقفص الاتهام بالمحكمة صباح أمس، فاجاب المتهم «أيوة ياافندم كنت تحت تأثير المخدر».

الحبس 6 شهور

وأصدر رئيس محكمة حلوان، حكمه ضد المتهم بالسجن لمدة 6 أشهر وكفالة مالية قيمتها 2000 جنيه، بتهمة محاولة هتك العرض.

صدر الحكم بحضور علاء عابد وديفيد رمزي وكلاء أول النيابة وبحضور فتحي محمود سكرتير المحكمة.

التحريات أثبتت الواقعة

وكشفت تحريات المباحث التى أجراها النقيب محمود سعداوي معاون مباحث حلوان، أن المتهم استدرج الضحية بحجة تناول العشاء، وطلب منه المبيت فى المنزل، وأشارت التحريات أن المتهم تحرش بالمجني عليه وأمسك بأماكن عفته، فاستغاث الضحية بالأهالي، فشرع المتهم بقتله وحاول الاعتداء عليه جنسيا تحت تهديد السلاح.

بلاغ تحرش

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بلاغا يفيد بحضور شاب إلى مستشفى حلوان العام مصاب بجرح قطعي فى اليد، وبه عدة إصابات بالجسد.

ودلت التحريات أن الأهالي فوجئوا بشاب يستغيث من آخر يحاول قتله بسكين في منطقة حلوان، فانتقل فريق من ضباط المباحث لفحص الواقعة وتبين أن الشاب الذي يستغيث مصاب بطعنة نافذة، واتهم صديقه بالشروع في قتله، وبمناقشته أكد أنه يربطه بصديقه علاقة زمالة في العمل، وأنه حضر إلى حلوان لتناول العشاء معه.

وقال المجني عليه إن المتهم حاول التعدي عليه جنسيا، مشيرا إلى أنه أحضر كمية من المخدرات لتناولها في الشقة، «فوجئت به يتحرش بي جسديا ويحاول ممارسة الشذوذ معي وعندما رفضت هددني بالسكين».

تم استصدار إذن من النيابة العامة وبمراجعة الكاميرات، ألقي القبض على المتهم، وبمناقشته أنكر الواقعة وحاول اتهام الشاكي بالتعدي عليه بالضرب ومحاولة سرقته، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بإحالة القضية للمحكمة التي أصدرت حكمها السابق.