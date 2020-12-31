«كان شارب حشيش».. اعترافات متهم بـ«هتك عرض» طالبة بالإسكندرية

تعاطى مخدر الحشيش حتى الصباح، وبعد أن فرغ «جلسة المزاج»، ترجل مترنحا في الهواء الطلق، قادته قدماه إلى منطقة «محمد نجيب» بالإسكندرية، جلس على الكورنيش حتى يحين موعد عمله بـ«مغسلة»، تفاعل الهواء مع ما تناوله من لفائف مغيبة، ذهب بعقله ناحية 3 فتيات يمارسن رياضة الجري، جن جنونه وانقض على إحداهن ممسكا بها في «مناطق حساسة»، معترفا بما اقترفه من جريمة نكراء: «أنا شوفتها زي الممثلات الأجانب وهي بتجري.. بس كنت شارب سيجارة حشيش».. بهذه الكلمات اعترف بتفاصيل هتك عرض طالبة جامعية، أثناء ممارستها رياضة الجري بكورنيش الإسكندرية.

«مكنتش في وعيي ياريت تسامحني»

وقال المتهم قبل النطق بالحكم عليه من وراء القضبان: «لو هي موجودة فى المحكمة، أنا بطلب منها تسامحني مكنتش فى وعيي، المخدرات بهدلتني.. وأستاهل الحبس»، وعقب الانتهاء من الاعتراف بجريمته، أصدرت المحكمة حكمها على المتهم، بالحبس لمدة 6 أشهر.

وكشفت التحريات عن مفاجئة، أن المتهم سبق اتهامه فى 3 قضايا تحرش من قبل، وصدر ضده أحكام من محكمة جنايات الإسكندرية، وأثبتت التحريات، أن المتهم تعمد بارتكابه جريمة التحرش بمحاولته هتك عرض المجني عليها، بالإمساك بها بمناطق حساسة.

وتبين من التحريات، أن المتهم كان يجلس على الكورنيش بمحل الواقعة، وشاهد الضحية تسير بصحبة «شقيقتيها»، ثم حاول ممارسة رياضة الجري بجوارهم، وفوجئت به يمسك بمناطقة العفة لديها، مؤكدة أن الضحية استغاثت بالمارة، وألقوا القبض عليه وسلموه للشرطة.

هتك عرض.. و«علقة ساخنة»

وكان مأمور قسم شرطة أول المنتزه، تلقى بلاغا من طالبة جامعية، يفيد بتعرضها للتحرش ومحاولة هتك عرضها، أثناء تواجدها بكورنيش الإسكندرية، على يد شاب مجهول الهوية، انتقل فريق من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الأهالي ألقوا القبض على المشكي فى حقه، ولقنوه «علقة ساخنة» بسبب جريمته.

المتهم «سوابق»

كشفت تحريات المباحث الجنائية، أنه أثناء تواجد المجني عليها برفقة شقيقتيها على كورنيش الإسكندرية، لممارسة الرياضة بطريق الكورنيش بمنطقة «محمد نجيب»، فؤجئت بشاب مجهول الهوية يسير بجوارها، ثم أمسك بأماكن العفة لديها من الخلف، فاستغاثت بالأهالي، الذين تمكنوا من الإمساك به، وتسلميه إلى قسم الشرطة.

ضبط الجاني

دلت التحريات، أن المتهم يبلغ من العمر 27 عاما، عامل بـ«مغسلة»، وسبق اتهامه فى 3 قضايا مماثلة، لافتة إلى أن المتهم من مدمني تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة ارتكابه الجريمة، وتحرر محضر وأحيل إلى النيابة، التي قررت حبسه في ذلك الوقت، وتم معاقبته من المحكمة.