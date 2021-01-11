شباب رأس غارب لمصابي كورونا: «أكسجينك عندنا وهنعملك أراجوز»

مجموعة شباب من مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، تعاهدوا على مساعدة المرضى من مصابي كورونا، خاصةً الذين يخضعون للعزل المنزلي، تواصلوا فيما بينهم على صفحات التواصل الاجتماعي، لتقديم جميع أنواع المساعدات، من توفير أجهزة توليد أكسجين، ومطهرات وكمامات، وتوصيل الطلبات من خضار فواكه ومتطلبات السوبر ماركت إلى مصابي العزل في منازلهم.

نشر مجموعة الشباب أرقام تليفوناتهم على صفحات موقع "فيسبوك"، لعرض خدماتهم قائلين: "لو محتاج كمامات، كحول، مطهرات، جهاز أكسجين، أي طلبات من السوق أو السوبر ماركت، لا تتردد في الاتصال بنا، ولو متضايق ومحتاج تضحك هنيجي نضحكك ونعملك أراجوز وتضحك معانا".

"محمد جمال عبد القادر"، قائد مجموعة الشباب برأس غارب، أكد لـ"الوطن" أنهم تعاهدوا على مساعدة المرضى من مصابي كورونا، خاصةً الذين يقضون العلاج في العزل المنزلي، من خلال تلبية جميع احتياجاتهم ومساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة، خاصةً أن مريض كورونا يحتاج إلى رفع من معنوياته، مما يساعد في زيادة مناعته لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار "عبد القادر" إلى أنه ومجموعة من الشباب يتلقون دعماً هائلاً من المواطنين في مدينة رأس غارب، حيث تبرع الأهالي لمواجهة فيروس كورونا بالمدينة الهادئة، مما ساعدهم في شراء 5 أجهزة توليد أكسجين، بالإضافة إلى الكمامات والمطهرات حيث يقوم الشباب بتوصيل هذه الأدوات بالمجان إلى منازل مصابي كورونا، بالإضافة إلى أي طلبات أخرى من سوبر ماركت وخضار وفاكهة، رافعين شعار "مريض كورونا في عيوني وقلبى لحد ما يتم شفاؤه".

ومن جانبه، أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، انطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى العزل المنزلي من مصابي كورونا، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 35 فريقاً طبياً، لمتابعة مصابي كورونا في المنازل، حيث تم تحهيزهم لمجموعتين، بحيث تتولى المجموعة الأولى متابعة المريض بمنزله تليفونياً، والمجموعة الثانية تجري زيارات منزلية للمرضى، وتشمل قياس درجة الحرارة، وعمل المسجات، والمتابعة الصحية.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أنه في حالة احتياج المريض للرعاية الصحية الفائقة، سيتم نقله على الفور إلى أحد مستشفيات العزل بالمحافظة.