وفد إيطالي يزور رأس غارب ويشيد بالمجزر الآلي

أشاد وفد إيطالى بإمكانيات المجزر الآلي وجميع التصميمات الإنشائية للمجزر بمدينة رأس غارب، مشيدا أيضا بخط الإنتاج، بداية من آلية سير الذبح وحتى الانتهاء وتسليم المنتج، دون تدخل بشري، بالإضافة إلى أسلوب التخلص من النفايات بما يتناسب مع الاشتراطات البيئية.

وأشار اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمالي محافظة البحر الأحمر، في تصريح اليوم الأحد، إلى أن وفدا إيطاليا يترأسه الخبير الإيطالي ستيفانو، واللواء محسن زهران، ممثلا عن الشركة القائمة على أعمال الإنشاءات ومسؤولى جهاز التعمير.

وكشف رأفت، بأن الخبير الإيطالي تفقد آلات الذبح الآلية وخط الذبح وجميع المعدات بالمجزر، كما تفقد أعمال التأمين ضد أخطار الحريق وأعمال التخلص من النفايات وأحواض الترسيب.

وأكد أن الوفد الإيطالي أشاد بإمكانيات المجزر وخط الإنتاج، بداية من آلية سير الذبح حتى الانتهاء وتسليم المنتج دون تدخل بشري، بالإضافة إلى أسلوب التخلص من النفايات بما يتناسب مع الاشتراطات.

ولفت إلى أن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات النهائية بجميع المشروعات الحيوية بمدن المحافظة.

وأضاف رأفت، أنه تم الانتهاء من أعمال التنسيق الخارجي، وكذا الانتهاء من الأعمال الاعتيادية، مثل شبكة الإطفاء، وأحواض الترسيب والإنارة الخارجية بمحيط المجزر، وأعمال رصف مدخل المجزر، والانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 97%.

وأشار حنفي، إلى أنه تم الانتهاء من تركيب المعدات الآلية للذبح بنسبة 75% ، وسيتم إجراء تجارب التشغيل بعد الانتهاء من تركيب باقى معدات الذبح.

وفي سياق آخر، وجه اللواء إيهاب رأفت، رئيس المدينة، إدارة العلاقات العامة بمتابعة أعمال توصيل خطوط الغاز لمنطقة الإيمان حتى يتسنى لقاطنيها الاشتراك في الخدمة.

وأكد أنه جاري العمل على قدم وساق لسرعة إنهاء توصيل خطوط الغاز الطبيعي لمنطقة الإيمان واستمرار أعمال توصيل الغاز بالمناطق التالية بالتتابع (منطقة التلفزيون – تقسيم الشباب بجوار السوق الجديد – تقسيم الشركة العامة امتداد الإيمان).