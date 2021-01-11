الاحتلال يواصل انتهاكاته.. بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة المحتلة

واصل الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته واعتداءاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بناء مستوطنات مخالفة للقانون الدولي على أراضي الفلسطينيين، وحملة الاعتقالات التي يشنها جنوده بشكل يومي على الفلسطينيين.

ومن المقرر مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وقالت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية، اليوم، إن نحو 500 وحدة استيطانية سيتم المصادقة عليها في مستوطنات «إيتمار»، و«بيت إيل»، و«شافي شومرون»، و«أورانيت»، و«جفعات زئيف».

كما سيتم المصادقة بشكل غير نهائي على نحو 250 وحدة استيطانية في «نفيه نحمياه»، على أراضي قرية «اسكاكا» شرق محافظة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت «كان» الإسرائيلية، إلى أنه سيتم المصادقةعلى بناء 100 وحدة في مستوطنة «تل مناشيه» غرب مدينة جنين شمال اضفة الغربية المحتلة، بشكل غير نهائي.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها اليومية بحق الفلسطينيين، وقامت بإلقاء القبض على 5 شبان بعد اقتحام منازلهم في «العيسوية» شمال شرقي البلدة القديمة للقدس، فيما أفرجت عن 6 فلسطينيين من بلدة سلوان التابعة للقدس، بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن أراضيهم في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال، 4 شبان من بلدة قباطية جنوب جنين،عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، دون وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال، شاب فلسطيني (16 عاما) من مخيم عايدة في «بيت لحم» بعد ملاحقته في أزقة المخيم وسط إطلاق الرصاص، كما اعتقلت القوات الاسرائيلية 3 فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 فلسطينيين من بلدة «سبسطية» شمال غربي نابلس في الضفة الغربية المحتلة عقب دهم منازلهم، وتفتيشها، كما اعتقل القوات، شاب فلسطيني من منطقة «باب الساهرة» بمدينة القدس.

إغلاق المدخلين الرئيسين لقرية «المغير» شرق رام الله

وسلّم الاحتلال شاب فلسطيني من «بلدة الخضر» جنوب «بيت لحم» في الضفة الغربية المحتلة بلاغا لمراجعة مخابراتها بعد دهم منزل ذويه في البلدة القديمة.

وواصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، إغلاق المدخلين الرئيسين لقرية «المغير» شرق «رام الله»، لليوم الخامس على التوالي، ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منهما.

سياسيا، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق «المسجد الأقصى المبارك»، وأدانت الوزارة الفلسطينية، حفريات الاحتلال في ساحة البراق، الجدار الغربي للمسجد، وقرب «باب المغاربة»، ضمن مخطط تهويد المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال، قامت امس الأحد، بأعمال حفر في «ساحة البراق» بالقرب من «باب المغاربة»، فيما حذرت «دائرة الأوقاف الإسلامية» من الاستمرار في المشاريع التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.