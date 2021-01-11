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«القوى العاملة» تعين 1282 شابا في البحيرة

ومتابعة 398 منشأة احترازياً

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الوطن
01:45 م | الإثنين 11 يناير 2021
محمد سعفان وزير القوى العاملة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة تعيين مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين  1282 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 5 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، فضلاً عن استخراج 4256 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة .

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية سجلت 95 عاملًا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة ، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 16 منحة مولود بإجمالي 32 ألف جنيه، و7 منح زواج بـ21 ألف جنيه، و7 منح وفاة بـ38 ألف جنيه، وصرف 11 ألف جنيه كرعاية صحية لـ3 حالات لعمل عمليات جراحية صغرى وعلاج.

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية، في تقريره لوزير القوى العاملة، عما تمّ إنجازه خلال ديسمبر الماضي، أنَّ المديرية فتشت في مجال السلامة والصحة المهنية على 398 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأسفر عن رصد 4 حالات إيجابية مصابة بالفيروس وتمّ عزلها.

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