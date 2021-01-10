طارق الرفاعي: قطاع القوى العاملة والتشغيل الأكثر تلقي لشكاوى المواطنين

أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الحكومية، أن الاهتمام بشكاوى المواطنين، أصبح على رأس أولويات الدولة المصرية، وهذا اتضح بالتزامن مع صدور قرار إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية، بموجب قرار من رئيس الجمهورية في يوليو 2017، ومن هنا حدثت النقلة الكبيرة في تغيير ثقافة التعامل مع الشكاوى، من الجمهور ومن المسؤولين أنفسهم، لأن الشكوى حق لكل مواطن كفله الدستور ونظمته القوانين المختلفة، وكل القيادات حريصة على هذا الحق، وهذا اتضح في البيان الذي تم نشره حول الشكاوى التي تلقيناها في الفترة الأخيرة.

وأعلن أن تقرير المنظمة الصادر اليوم الأحد، حول الشكاوى التي تلقيناها على مدار العام الماضي، تشير إلى أن القطاع الأكبر الذي وصل إليهم شكاوى بشأنه كان قطاع القوى العاملة والتشغيل، وبالأخص بعد قرار الرئيس، بتوجيه منحة العمالة غير المنتظمة لمواجهة تبعات تشي فيروس كورونا المستجد.

التقرير تناول جهود تطوير منظومة الشكاوي الحكومية حتى تتمكن استيعاب كل الشكاوى المقدمة

وأضاف «الرفاعي»، اليوم الأحد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «dmc»، ان التقرير الصادر عن المنظومة اليوم الأحد، تناول جهود تطوير المنظومة التي تمت على مدار العام، حتى تتمكن من استيعاب هذا العدد من الشكاوي، والذي يترجم مدى إقبال المواطنين على التعامل مع المنظومة، إيمانا منهم بأن صوتهم حين يصل إلى الحكومة، سيستم اتخاذ أقصى ما يمكن اخاذه لتلبية مطالبهم المشروعة، وصول كل حق إلى مستحقه، والاستفادة قدر الإمكان من كل المزايا، التي تتيحها البرامج والمشروعات والمبادرات، التي تتم على كل المستويات.

المنظمة تلقت 1.3 شكوى خلال العام الماضي

وأوضح مدير منومة الشكاوي، أن المنظومة تلقت 1.3 مليون شكوى، خلال العام الماضي، سواء تم ارسالها من المواطنين او تم رصدها من قبل المنظومة من شكاوي مختلفة على وسائل الإعلام أو بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، والأهم من ذلك، كانت عمليات الفحص التي تتم وتنقية الشكاوى، وصولا بها إلى أن تكون قابلة للتعامل معها واتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء بالرد عليها أو عمل ما تطلبه لإزالة الضرر الواقع بالشكوى.

وأشار إلى أن المنظمة تعمل، على تنقية تلك الشكاوي، وحذف المكرر منها، والشكاوي التي ترقي أن تصل لمرحلة التوجيه لجهات الاختصاص، ثم يتم توجيه باقي الشكاوي للجهات، مشددا أن ما تم حسمه من الشكاوي التي وجهت للجهات المختصة، يصل لنسبة 87%، وهذا «ليس معناه أن الموضوع أتقفل، ولكن اللي مازال قيد الفحص لدى الجهات، من الممكن البث بها بأي وقت».