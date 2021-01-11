الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وتحذر: موجة أمطار بداية من الأربعاء

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن موعد انكسار موجة الحر وانخفاض درجات الحرارة على البلاد، موضحةً توقعاتها بشأن الظاهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 12 يناير الجاري، حتى يوم الأحد الموافق 17 من الشهر نفسه.

وترصد «الوطن»، موعد انخفاض درجات الحرارة، خريطة سقوط الأمطار، مناطق انتشار الشبورة، وفقا لما أعلنت عنه الأرصاد، في البيان الصادر عنها اليوم.

تحذيرات الأرصاد بشأن الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 12 يناير 2021

ـ شبورة مائية كثيفة في الصباح تصل حد الضباب على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

ـ نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية تصل سرعتها لـ 15 كم/ساعة وتكون جنوبية.

تحذيرات الأرصاد بشأن الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 13 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة على فترات متقطعة على بعض مناطق شمال الوجه البحري.

ـ نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبري والوجه البحري تصل سرعتها لـ 21 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط لحركة الرياح وتصل سرعتها لـ 23 كم/ساعة وتكون شمالية غربية.

ـ نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء تصل سرعتها لـ 23 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد تصل سرعتها لـ 18 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية.

تحذيرات الأرصاد بشأن الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 14 يناير 2021

ـ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدأ انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من الخميس الموافق 14 يناير.

ـ أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

ـ نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وسط سيناء، مدن القناة، شمال وجنوب الصعيد.

تحذيرات الأرصاد بشأن الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 15 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل نسبة سقوطها لـ 40% على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

ـ انتشار الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

تحذيرات الأرصاد بشأن الظواهر الجوية المتوقعة السبت 16 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ـ انتشار الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

تحذيرات الأرصاد بشأن الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 17 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل نسب سقوطها لـ40% تقريباً على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ـ انتشار الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.