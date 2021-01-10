طبيب يوضح خطورة الشبورة المائية على بعض الفئات

تتطلّب أحوال المصابين بالربو والحساسية وأمراض الصدر، خلال تلك الفترة، وعيا كافيا وإجراءات احترازية مضاعفة خلال تلك الفترة، فهم يتأثرون، وفي ظل الأحوال الجوية التي تعرض مصر لها على مدار الأيام الماضية من ظهور شبورة كثيفة أكثر من مرة كل صباح، مما دفع الشرطة لإيقاف عدة طرق حفاظ على أرواح المواطنين.

ومن المتوقع، أن تستمر تلك الشبورة على مدار الأيام الماضية، إذا كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الاثنين 11 يناير 2021 إلى السبت 16 يناير 2021، ستشهد شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب.

الدكتور محمد عز العرب أخصائي الأمراض المعدية، أوضح أن الشبورة تحتوي على كميات كبيرة من بخار الماء، في حالة الشبورة الكثيفة تؤثر على مرضي الربو والأمراض المزمنة للشعب الهوائية، مشيرا إلى أنه يتسبب في ازدياد حالتهم سوء وتدهور بالإضافة إلى صعوبتهم للتنفس.

وأضاف عز العرب لـ«الوطن»، أن المصابين بتلك الأمراض تزداد حالتهم سواء في حال إن كانت تلك الشبورة محملة ببعض الغبار والأتربة، مثل ما يحدث في المناطق الصحراوية والزراعية، لافتا إلى أنه يتسبب لهم في صعوبة بالتنفس وحساسية للصدر والجيوب الأنفية.

وتابع أخصائي الأمراض المعدية، أن الذين يعانون من تلك الأمراض عليهم تجنب التواجد في الشبورة نهائيا، وإذا اضطروا للتعرض لها عليهم الحصول على العلاج الطبي الذي اوصي الطبيب لهم باستعماله في أسرع وقت حتى لا تزداد حالتهم سواء.

وأكد أن الفترة الحالية هي التي تشهد تواجد الشبورة المائية بكثرة، ويجب أن يحرص المرضي على تواجدهم في منازلهم خلال تلك الفترة، وتجنب التعرض لها تماما لأنها ستؤثر سلبا عليهم.