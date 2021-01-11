10 طرق مغلقة بسبب الشبورة المائية.. تعرف عليها

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق 10 طرق أمام حركة السيارات بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

الطرق المغلقة

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الطرق هي الإسماعيلية، والفيوم، ومحور 26 يوليو في الاتجاهين، والطريق الساحلي من بوابات الحمام، وطريق العين السخنة، ومحور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس، وطريق السويس.

كما جرى غلق طريق العلمين الصحراوي، وطريق الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة، لوجود شبورة كثيفة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهئية العامة للأرصاد الجوية، بالأمس، إن الطقس في جمهورية مصر العربية، شهد استقرارا الأيام الماضية، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود رطوبة تصل نسبتها إلى 100%، ما يجعل الضباب ينتشر لمسافة 1000 متر، وأحيانا 500 متر، وبعض الأحيان 100 متر.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهئية العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن حالة عدم الرؤية والشبورة والضباب، تبدأ من الساعة الثانية عشرة صباحا حتى الساعة السادسة، وأحيانا تمتد إلى السابعة صباحا، ثم تنكسر تدريجيا حتى تبدأ في التحسن مع بداية الساعة التاسعة صباحا.

وتابع: «أي حد مش مضطر يخرج صباحا كده، يحاول يخرج بعد 9، لكن المضطر بقى عليه القيادة بهدوء، واتباع التعليمات المرورية، ويفضل استخدام الكشافات بشكل كامل، خاصة كشافات الشبورة المائية، وهناك تحذير أصدرته الهيئة خلال أيام، وتم إذاعته في الهيئة العامة للمرور، من أجل أن يأخذ المواطنين احتياطهم، ومستمرة 48 ساعة أخرى هذه الشبورة، ثم يتحسن الجو بعدها، وهناك تقلبات جوية الفترة المقبلة، لكن الشبورة ستكون خفيفة في الأسابيع المقبلة.

كما أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، التي ستصل إلى 6 درجات، ثم تنخفض الخميس إلى 20 درجة، ويومي الجمعة والسبت ستقل درجات الحرارة لتصل إلى 15 درجة.