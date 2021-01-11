عاجل.. شكري: نتطلع لتجاوز سنوات الجمود بالقضية الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن مصر تطلع للعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين وكافة المحافل الدولية والإقليمية من أجل إحراز تقدم يتجاوز سنوات الجمود التي عانى منها مسار عملية السلام ونحن منفتحون على جميع الجهود والأفكار المطروحة شريطة أن تكون متسقة مع مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، منوها عن الدور الهام التي تقوم به وكالة الأونرا، لدعم وتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطنيين وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثمن شكري خلال المؤتمر الصحفي الرباعي بين مصر والأردن وفرنسا وألمانيا بشأن عملية السلام الجهود التي تقوم بها الوكالة لتقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها، موجها رسالة للمجتمع الدولي بضرورة الدعم الكافي للوكالة حتى تتمكن من الوفاء بالمهام الموكلة لها على أكمل وجه وخصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا حاليا.

ووجه شكري الشكر لوزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا لإهتمام بالقضية والعمل المشترك، حيث توجد رؤية مشتركة بين هذه الدول في إطار تحريك عملية السلام واستعادة الاستقرار والأمن في المنطقة والعمل على الوفاء بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق الأمن والاستقرار في إسرائيل.