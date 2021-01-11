بيان من نقابة الموسيقيين بشأن حالة الفنان علي حميدة الصحية

تواصل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، مع الفنان علي حميدة للاطمئنان على حالته الصحية، ومتابعة دخوله للمستشفى، بالتنسيق مع فرع النقابة بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت المهن الموسيقية، أنها عرضت على الفنان علي حميدة، نقله من محافظة مطروح إلى مستشفى القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية، واتخذ فرع النقابة كل خطوات تسهيل نقله ودخوله إلى المستشفى، صباح اليوم، ومتابعة حالته.

وأوضحت النقابة، في بيانها، أنها تواصلت منذ قليل مع الفنان علي حميدة، تمهيدا لنقله، وأوضح أنه استجاب لدعوة وزارة الصحة لعلاجه على نفقة الدولة، بعد مناشدته بأحد البرامج التلفزيونية مساء أمس الأحد، للتدخل.

وكلف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة بالتواصل مع الفنان علي حميدة، وأسرته، لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفى.

وجاري نقل الفنان علي حميدة حاليا، إلى معهد ناصر، لمتابعة حالته وعلاجه من الأزمة الصحية التي تعرض لها، وستظل النقابة في تواصل معه لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفى.

خلال الساعات الماضية تدهورت الحالة الصحية للفنان على حميدة، بعد أن حدث خلل في وظائف الكلى مع مضعفات في الحركة.

وقال علي حميدة لـ«الوطن»، إنه يعاني من وجود حصوات على المرارة والكلى، وعسر هضم، إذ يعاني من إمساك منذ 10 أيام تقريبًا، موضحًا أنه أجرى بعض الفحوصات الطبية، ومن المفترض إجراء عملية جراحية خلال الساعات المقبلة في أحد مستشفيات الإسكندرية.

وأوضح أنه فضل التوجه إلى مستشفى مرسى مطروح، كونه يقطن هناك، وعلى معرفة بالأطباء هناك، لافتًا إلى تخوفه بعدم دخول أي مستشفى بالقاهرة، لا سيما في ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومحاولة التباعد الاجتماعي، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تبعد عن أي تجماعات.