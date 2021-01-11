أول صورة لـ علي حميدة خلال نقله لمعهد ناصر بعد تكفل «الصحة» بعلاجه: داخل إسعاف

تواصلت وزارة الصحة والسكان مع الفنان علي حميدة وتكفلت بعلاجه، وتمّ نقله إلى مستشفى معهد ناصر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، حيث سيتمّ مناظرة حالته من قبل فريق طبي من استشاريين بمختلف التخصصات، لبدء علاجه اللازم على نفقة الدولة.

وحصلت «الوطن» على أول صورة للفنان علي حميدة خلال نقله إلى معهد ناصر لتقليل لرعاية الصحة الأزمة.

يُذكر أنَّ الفنان علي حميدة، قد أشار خلال حديثه بأحد البرامج التليفزيونية إلى أنَّه يعاني من حصوة في المرارة أدت إلى إنسداد، وحدوث مضاعفات صحية في القولون، وإمكانياته المادية لا تسمح باستكمال علاجه.

كما ناشد الفنان علي حميدة وزيرة الصحة لعلاجه على نفقة الدولة لعدم استطاعته تكملة علاجه عى نفقته الخاصة، واستجابت وزيرة الصحة لطلب الفنان وتواصلت مع معهد ناصر، وتمّ تشكيل فريق طبي لمناظرة حالة الفنان وتلقي الرعاية الصحية اللازمة لحالته.