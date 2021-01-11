13 تصريحا لـ علي حميدة قبل استجابة «الصحة» لعلاجه: مش معايا فلوس

كشف الفنان علي حميدة، خلال مداخلة أمس مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، عن آخر تطورات حالته الصحية، قبل إعلان تكفل وزارة الصحة بعلاجه على نفقة الدولة، قائلا: «كنت زعلان في ليلة رأس السنة أن زملائي عاملين حفلات وبيغنوا وأنا قاعد عند الدكتور بتألم».

وعن آخر تطورات حالته الصحية، أكد الفنان علي حميدة، على ما يلي:

- يعاني من حصوة على المرارة.

- مصاب بالإمساك لمدة 10 أيام.

- تم تحويله لأكثر من مستشفى حتى استقر في بلده مرسى مطروح.

- متواجد الآن في مستشفى مطروح العام.

- حالتي خطيرة.

- ينتظر تقرير من الأطباء لبيان إذا كان سيتم تحويله لمستشفى الإسكندرية أو يقوم بإجراء جراحة في مرسى مطروح.

- إمكانياتي لا تسمح، مش معايا فلوس أدخل مستشفيات.

- دفعت 13 مليون جنيه ضرائب.

- الضرائب أخدوا شقتي اللي على النيل وتمنها 5 مليون جنيه، وشقة تحتها كمان كنت عاملها للخير للناس الغلابة تقعد فيها والفيلا والـ 3 عربيات وكل حاجة أخدوها.

- أعاني من مشاكل في الكبد والكلي.

- أتمني من نقابة المهن الموسيقية مساعدتي.

- بكاء علي حميدة عند إعلان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين بتكلف اتحاد النقابات الفنية بحالته.

- حسيت إن أنا ابن التراب اللي عايش فيه ده وابن البلد دي.

يذكر أن الفنان علي حميدة يعاني من وجود حصوات على المرارة، وعسر هضم، كما أنه يعاني من إمساك منذ حوالي 10 أيام تقريبا، وأنه أجرى بعض الفحوصات الطبية ومن المفترض إجراء عملية جراحية خلال الساعات المقبلة في أحد مستشفيات الإسكندرية، بالإضافة إلى تخوفه بعدم دخول أي مستشفى بالقاهرة لاسيما في ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ومن أشهر الأغاني التي قدمها علي حميدة أغنية «لولاكي»، من توزيع حميد الشاعري، حيث تم بيع أكثر من 6 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم الشرقي وكذلك الغربي، مما دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم.