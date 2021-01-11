انقطاع المياه عن 5 أماكن و6 شوارع وضعفها في أخرى 8 ساعات.. تعرف عليها

تشهد عدة مناطق في محافظة القاهرة انقطاع المياه اليوم لمدة 8 ساعات، تبدأ من الساعة العاشرة مساء الاثنين 11 يناير، وتستمر حتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق 12 يناير الحالي، ويرجع ذلك إلى أعمال الجهاز المركزي لتطوير القاهرة، في محور الفردوس، ما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية.

أماكن انقطاع المياه اليوم

وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى في بيانها، أماكن انقطاع المياه، وهي: «المنطقة الصناعية بالعباسية، شارع المستشفى اليوناني وامتداد شارع المستشفى الإيطالي ومتفرعاتهما، مجمع المدارس، مسجد الرحمن الرحيم، مستشفى الزهراء، شارع قلم المرور بمنطقة الشرطة، شارع الشيخ عبدالله، شارع نادي المياه، شارع الفردوس، مستشفى القوات الجوية»، وضعفها في باقي مناطق العباسية ومنطقة الجمالية.

رقم طلب سيارات مياه الشرب

وأهابت شركة المياه بالمستشفيات وأصحاب المخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه والتي تستمر لمدة 8 ساعات، ونوهت الشركة بأنّها وفّرت سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة في الانقطاع، ولطلب سيارات المياه يمكن الاتصال بالخط الساخن على الرقم 125 من التليفون الأرضي.

يذكر أنّ المركز الإعلامي لشركة مياه الشرب بالقاهرة أعلن انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل، أمس، بدءا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم، وذلك بناء على طلب الهيئة العامة لمترو الأنفاق لربط خطوط المياه بالمنطقة للقيام بأعمال حفر للخط الثالث.

وفي سياق متصل، ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين، بتخزين المياه في الخزانات الأرضية الخاصة بمنازلهم تحسبا للسدة الشتوية، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 245 بشأن إدارة نقل وتوزيع المياه خلال الفترة الأقل احتياجا للسنة المائية 2020/2021 متضمن قفل ترعة النصر اعتبارا من مساء يوم الاثنين الموافق 11 يناير وحتى 18 يناير 2021.