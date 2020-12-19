انقطاع المياه عن طوخ بسبب عطل مفاجئ

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي بمحطة 2 غرب السكة الحديد، أمام مزلقان طوخ كفر منصور، مما يترتب عليه قطع المياه عن عدد من مناطق المدينة، وتجرى الآن أعمال اصلاح العطل، وسيتم ضخ المياه بعد إصلاح العطل مباشرة.‎

وفي وقت سابق، افتتح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، فرع جديد لقطاع المعامل والجودة للشركة بمدينه كفر شكر للوقوف علي جودة المياه المقدمة للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وحرص المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة، على تفقد أقسام المعمل واستمع لشرح تفصيلي من الكيميائيين بالمعمل عن مكونات المعمل، الذي تم إنشائه لخدمه اهالي مدينة ومركز كفر شكر، مؤكدا أنه تم تجهيز جميع المعامل الرئيسية والفرعية التابعة للشركة بأحدث الأجهزة للقيام بجميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية والبيولوجية، لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات بنطاق الفرع.

وأكد مجاهد على أن شركة مياه القليوبية أولت اهتماما بالغا بالمعامل لمراقبة جودة المياه المنتجة، مع ضرورة الالتزام بمطابقتها للمواصفات القياسيه.

وشدد على ضرورة التنسيق بين معامل مديرية الصحة ومعامل الشركة والعمل كفريق واحد من أجل الصالح العام، للتعرف على نتائج العينات التي تُفحص بمعامل شركة مياه الشرب، حتى يتثنى اتخاذ الحلول الفورية لمعالجة أي مشكلة، والوصول بها إلى المعايير القياسية العالمية وبخاصة التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وحرصا على إنتاج كوب ماء نظيف، لما لذلك من مردود صحي للمواطن القليوبي.

واختتم اللقاء بالإعراب عن خالص شكره وتقديره للعاملين لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون، بناء لتقديم خدمة متميزه للمواطنين، وقام سيادته بتكريم طاقم العمل متمنياً لهم دوام التقدم والتوفيق لما هو قادم.