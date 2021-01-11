بريطانيا تخصص مليون جنيه إسترليني لدعم مصر في مكافحة كورونا

خصصت المملكة المتحدة مؤخرًا مليون جنيه استرليني لمصر من خلال منظمة الصحة العالمية لدعم الحكومة في الاستجابة السريعة، والمراقبة، ومكافحة العدوى، والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك وفقا لبيان السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الإثنين، وذلك في إطار العلاقات الجيدة بين البلدين.

كما ساعدت المملكة المتحدة في جمع مليار دولار من أجل مبادرة كوفاكس لفيروس كورونا والالتزام بالسوق المسبق الخاص لهذه المبادرة COVAX AMC من خلال مطابقة تمويل الجهات المانحة الأخرى، والذي سيساعد جنبًا إلى جنب مع الـ548 مليون جنيه استرليني من التمويل البريطاني الذي تم التعهد به على توزيع مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى 92 دولة نامية هذا العام.

وسيساعد هذا الاستثمار الحيوي في وقف انتشار المرض ومنع الموجات المستقبلية، ما يساعد على إعادة البناء بشكل أفضل من فيروس كورونا على مستوى العالم.