المملكة المتحدة تضيف 3 دول أوروبية جديدة لقائمة العزل الصحي الذاتي

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم، إضافة كل من الدانمارك وآيسلندا، وسلوفاكيا إلى قائمتها الخاصة بالعزل الصحي الذاتي، المتعلق بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت قناة "يورونيوز"، أن هذه الخطوة تعني أن أي شخص يسافر إلى المملكة المتحدة، قادما من هذه الدول الثلاث ينبغي عليه الالتزام بالعزل الصحي الذاتي لمدة أسبوعين.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا الإجراء اعتباراً من يوم السبت المقبل.

زادت الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجين من ضغوطها على الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون؛ للعمل وفق قواعد أكثر صرامة مما عليه الآن في بريطانيا حيث قالت إن "قرارات صعبة" يجب أن تتخذ "حتى إذا لم تكن هذه الإجراءات مقبولة".

ووفق صحيفة "ميل" البريطانية، دافعت الوزيرة الأولى للحكومة الاسكتلندية عن قرارها تقديم قرارات أكثر تشدداً من إنجلترا بعد أن أعلنت أمس عن منعها على الإسكتلنديين زيارة الأصدقاء في منازلهم، كما أشارت الصحيفة إلى اتخاذ كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إجراءات أكثر حيطة في المنازل بعد انتشار كورونا.

وهناك تكهنات متزايدة بأن النهج الذي اتبعته ستورجين قد يجبر جونسون في النهاية على أن يحذو حذوه وأن يتخذ إجراءات أكثر صرامة حيث قالت إن على الحكومات "محاولة التنسيق قدر الإمكان في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

ورفعت الحكومة البريطانية مستوى الإنذار والتحذير بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وقررت إغلاق المطاعم والحانات في تمام الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد، مع استمرار الدراسة بالمدارس، في إطار التدابير الجديدة التي تهدف للتصدي للزيادة في حالات الإصابة بكورونا تحسبا من أن تشهد البلاد 50 ألف إصابة يوميا، منتصف الشهر المقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.