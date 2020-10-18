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مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة سياحية قادمة من المملكة المتحدة

كتب:

حماده الشوادفي
07:34 م | الأحد 18 أكتوبر 2020
مطار شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأحد، أولى الرحلات السياحية القادمة من مطار "لندن جاتويك" في المملكة المتحدة، تابعة لشركة "إيزي جيت".

وأكد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أن شركة "إيزي جيت" تعتزم تسيير رحلة جوية أسبوعياً إلى مطار شرم الشيخ، خلال شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر زيادة عدد الرحلات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن هذه الرحلة هي الأولى لشركة "إيزي جيت" لمدينة شرم الشيخ، عقب استئناف الشركة لجدول رحلاتها، التي توقفت منذ جائحة "كورونا" المستجد.

وأشار إلى أنه جرى استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية، وتوزيع الكتيبات التي توضح المعالم السياحية بالمحافظة بجميع اللغات، وتسهيل إجراءات الوصول، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، حفاظًا على سلامة وصحة السائحين والعاملين بالمطار.

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