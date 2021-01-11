عاجل.. مؤتمر مهم لوزيرة الصحة بشأن مستجدات كورونا الليلة

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا مهما الليلة، بشأن مستجدات فيروس كورونا، حيث تستعرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وإعلان إطلاق النسخة الكاملة للموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين للحصول على لقاح كورونا وغيره من المواقع، لمتابعة الأكسجين في المستشفيات، ومبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي وغيرها من الأمور المتعلقة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 606 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118900 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 993 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 149792 حالة بينها 118900 حالة تعافت، و8197 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.