الصحة: تركيب أنبوبة تغذية معدية لطفل 7 سنوات لأول مرة بالتأمين الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، نجاح الفريق الطبي بمستشفى التضامن، أحد المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، في تركيب أنبوبة تغذية معدية، لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات وذلك لأول مرة بالمحافظة.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيان اليوم، إلى أنّ العملية هي الأولى من نوعها داخل بورسعيد بشكل عام، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بشكل خاص، حيث يعتبر نجاح هذه العملية استمرارًا لسلسلة النجاحات التي تتم داخل غرف عمليات مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح البيان أنّه جرى تركيب أنبوبة التغذية المعدية للطفل من خلال منظار المعدة ودون جراحة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد مدكور رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير وعضو هيئة التدريس، ومعاونة الدكتور أحمد حسن سالم، الدكتور رضا نبيل اخصائيي الجهاز الهضمي بالمستشفى، وبمشاركة الدكتور أحمد خميس رئيس قسم التخدير بالمستشفى واستشاري التخدير بجامعة عين شمس.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنّ الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، دخل المستشفى إثر حادث شديد أدى إلى نزيف بالمخ، ما استدعى وضعه على جهاز تنفس صناعي لفترة طويلة، وبعد فشل التغذية من خلال أنبوب الأنف مع استمرار القيء وارتجاع الطعام، تم توفير أنبوبة التغذية المعدية فورًا بمعرفة فريق الإمداد المركزي بالهيئة وبالتعاون مع فريق الإمداد بالمستشفى، وجرى تركيب أنبوب التغذية بنجاح وبشكل عاجل وسريع إنقاذًا لحياة الطفل، لافتة إلى أنّ الحالة الصحية للطفل مستقرة، ويخضع الآن للملاحظة بمستشفى السلام بورسعيد.

ومستشفى التضامن واحدا من بين (8) مستشفيات تقدم الخدمة الطبية للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتضم الطاقة الاستيعابية للمستشفى (154) سريرا داخليا، (17) سريرا للعناية المركزة ، و3 غرف للعمليات إلى جانب غرفة لمناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي.