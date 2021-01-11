الفئات المعفاة من سداد تذاكر القطارات

حددت وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الفئات المعفاة رسمياً من سداد ثمن تذاكر القطارات، مشيرة إلى التخفيضات التي تمحنها الهيئة على التذاكر للفئات المختلفة.

وترصد «الوطن» الفئات المعفاة من سداد ثمن تذاكر القطار، ونسب التخفيض على التذاكر الممنوحة للفئات المختلفة، وفقا لما أعلنت الهيئة عنه عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

الفئات المعفاة من سداد ثمن تذاكر القطار

ـ أعلنت الهيئة أن فئة كبار السن التي تتجاوز أعمارهم الـ70 عاماً، يتم سفرها مجانا بالدرجات العادية، ويمكن الحصول على التذكرة ببطاقة الرقم القومي فقط على أن تكون سارية المدة، وتصرف التذكرة إليهم مدون عليها البيانات الشخصية لحامل التذكرة، ومحطة القيام وجهة الوصول.

ـ يعفى أصحاب مرضى الأورام السرطانية من دفع ثمن تذاكر القطار، بنسبة 100%.

ـ يعفى الأطفال الصم «معهد إمبابة» من دفع ثمن تذاكر القطار بنسبة 100%.

نسب التخفيض على تذاكر القطار الممنوحة للفئات المختلفة

ـ العسكريين بالمكيف شرطة وجيش 50%.

ـ ضباط الجيش والشرطة 50%.

ـ محارب قديم والمرافق إن وجد 75%.

ـ سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%.

ـ مصابي وأسر شهداء الشرطة 50%.

ـ ذوي الاحتياجات الخاصة 50%.

ـ مجموعات الشباب والرياضة من فرد إلى 19 شخص خصم 50%، وأكثر من 19 فرد خصم 66.66%.

ـ الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%.

ـ مصابي وأسر شهداء الثورة 50%.

ـ الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%.

ـ يمنح أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً، تخفيض 50% من قيمة التذكرة، بموجب تراخيص السفر الصادرة من صندوقي التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص حيث يستبدل هذا الترخيص بتذكرة سفر بالدرجات المكيفة أو الدرجات العادية وفق رغبة حامله.