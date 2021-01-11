القليوبية تتلقى 221 ألف طلب تصالح بإجمالي متحصلات 1.2 مليار جنيه

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تلقتها أجهزة المحافظ من المواطنين، خلال الفترة الماضية، بعد مد فترة تلقي الطلبات حتي نهاية مارس المقبل، حيث تلقت الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، خلال الساعات الماضية، 71 طلباً للتصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون 220 ألف و624 طلباً، بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها مليار و238 مليون و478 ألف جنيه.

واوضح محافظ القليوبية أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية، وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

وأقرت محافظة القليوبية عدداً من الإجراءات للتخفيف عن كاهل المتقدمين للتصالح، تتضمن عدة تحفيضات، نشرت بالجريدة الرسمية، استجابة لمطالب المواطنين، منها التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة، وصلت فى حدها الأقصى إلى 33% بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها، والتخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقرى وتوابعها، لتصبح 50 جنيهاً للمتر، والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.

كما شكلت المحافظة لجنة برئاسة السكرتير العام، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية، مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة، من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي، والتي لا تتناسب مع قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة، وذلك لعرضها على لجنة التقييم، لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم، بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين، لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.