إجراءات الحكومة لحظر الشيشة ومعاقبة المقاه المخالفة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، ان عدد المقاهى التى تم غلقها منذ بداية شهر ديسمبر الماضى حتى مطلع الأسبوع الحالى بلغت أكثر من 6827 مقهى على مستوى الجمهورية بسبب مخالفة مواعيد الغلق وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

مضيفا لـ"الوطن" ان الحملات مستمرة بمختلف الأحياء والمدن لمتابعة التزام المنشآت بمواعيد الغلق وتطبيق الاجراءات الإحترازية حفاظا على سلامة المواطنين، لافتا الى استمرار حظر تناول الشيشة فى الكافيهات والمطاعم فى ظل انتشار وباء كورونا، وعلى المواطنين التزام تلك الاجراءات.

غلق وغرامة لاى مقهى يقدم الشيشة

وأشار إلى انه فى حالة ضبط أى مقهى مخالف ويقدم شيشة يتم غلقه لمدة أسبوع وتغريمه 4 الاف جنيه، ولايعاد الفتح إلا بمتابعة من الحى المختص وذلك لضمان عدم تكرار الخطأ مرة أخرى للحفاظ على سلامة المواطنين، وعدم التهاون فى تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، مؤكدا ان الحملات تصل لكل مكان سواء شوارع رئيسية أو فرعية ويتم التعامل الفورى مع التجاوزات، وعلى المواطنين دور كبير فى هذا الشأن بالابلاغ عن المقاهى المخالفة التى يسمح فيها بتداول الشيشة حتى يتم اتخاذ اجراء بشأنها من قبل الحى.

مؤكدًا بأن الوقت الراهن يتطلب الايجابية من الجميع لحماية المواطنين والبلد فى ظل تفشى الموجة الثانية لفيروس كورونا.

نسبة تشغيل 50% داخل المقهى

ودعا قاسم ، أصحاب المقاهى الى التزام الاجراءات الاحترازية من الحفاظ على التباعد الاجتماعى ونسبة تشغيل لاتتعدى 50 % واستخدام أدوات أحادية الاستخدام من أكواب وخلافه لعدم الاضرار برواد تلك الأماكن، والحفاظ على نظافة المكان واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بشكل مستمر وارتداء العاملين للكمامة ومن يخالف تلك الضوابط يعرض نفسه للوقوع تحت طائلة القانون والغرامة، لافتا الى وجود تشديدات على المحافظات بعدم التساهل فى متابعة الاجراءات الوقائية داخل المنشآت.