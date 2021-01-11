فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 12 وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أشارت المسؤولة الفلسطينية، إلى تسجيل 1355 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبه، قال صندوق «الاستثمار المباشر» الروسي، اليوم، إن وزارة الصحة الفلسطينية، سجلت اللقاح الروسي «سبوتنيك V» ضد فيروس كورونا.

ومن المقرر تسليم اللقاح إلى فلسطين في الربع الأول من 2021. وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي، كيريل ديميترييف، إن جودة وفعالية اللقاح الروسي جذبت اهتماما متزايدا من عدد من الدول.

وتمت الموافقة على اللقاح في روسيا وبيلاروسيا وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والجزائر.

وكانت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل لقاح «سبوتنيك V» الروسي، تحضيرا لانطلاق عملية التطعيم في البلاد خلال شهر يناير الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واليوم، أعلنت السلطات الجزائرية، أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي «500 ألف جرعة» قد تصل إلى البلاد غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء.

وفي الصين، أعلنت السلطات، نجاحها في تطعيم مليون شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا في العاصمة الصينية «بكين».

من جانبه، يتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم، جرعته الثانية، من اللقاح المضاد لكورونا، أمام وسائل الإعلام، بعد 3 أسابيع على تلقيه الجرعة الأولى مباشرة على الهواء، لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.