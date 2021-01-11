استشاري طب نفسي يحذر من متلازمة الخوف من كورونا: الناس هترمي الفوطة

أكد الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، أن متلازمة الخوف من وباء كورونا المستجد، بدأت تنتشر بشكل كبير: «حين نتذكر كل الأزمات التي مرت علينا كبشر خلال الـ 20 عاما الماضية، لم نكن نعيشها بالتقل ده، كنا بنعيش الأزمات اللي فاتت في المجتمع الضيق بتاعنا، لكن أن نعيش الأزمة بكل ما يحدث فيها سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، هذا لم يحدث إلا مع وباء كورونا».

وأضاف: «قاعدين في أي حي أو قرية أو مديية، وعايشيين بوعينا ووجدانا مع كل حاجة بتحصل في العالم مع هذا الوباء، وده جديد بالنسبة لنا، فالقلق والخوف أصبح كبيرا من الوباء لدرجة أن بعض الناس أصابتها لامبالاة منه ورمت الفوطة».

أعباء نفسية

وتابع «القط»، خلال لقائه بحلقة اليوم الاثنين، من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وسهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على شاشة «cbc»، أن كل هذا يشكل أعباء إضافية نفسية، على الناس.

وواصل: «لو مفيش أخبار وحشة عن الفيروس، ففيه أخبار وحشة في بلد تانية، ولو عندك أخبار وحشة في بدك، ففيه أخبار أوحش في بلد تانية».