وزارة الصناعة: تلقينا 20 ألف طلب إحلال للسيارات المتقادمة

قال ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، إنهم تلقوا حتى الآن، 20 ألف طلب لإحلال السيارات المتقادمة، ضمن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام، مضيفا: «المرحلة الأولى بدأت، وتم تسجيل 20 ألف طلب إحلال على الموقع الإلكتروني في أسبوع واحد، وهذا دليل على ثقة المواطنين في المبادرة، وهي تهدف إلى مساعدة المواطنين من خلال أقساط تتناسب مع مستوى الدخل، وتقليل الفائدة»

وأوضح «جابر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين: أن فائدة البنوك تصل إلى 12% ولكن في المبادرة فإنها بفائدة مقطوعة قدرها 3%، وقيمة القسط ليست كبيرة، والسداد يتم على فترة من سبع إلى عشر سنين وهذه الفترة تساهم في تخفيض قيمة القسط.

إنعاش الصناعة المحلية

وتابع المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، أن المبادرة تعمل أيضا على إنعاش الصناعة الوطنية، لأن السيارات المتاحة بها يوجد بها نسبة مكون محلي، وهي تعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن الشروط موجودة على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي ميسرة للسيارات الملاكي والميكروباص، ولم نتخيل الإقبال على المعرض والموقع الإلكتروني، مشددا على أنهم يستهدفون في المرحلة الأولى 70 ألف سيارة.

كان الرئيس عبداالفتاح السيسي، قد افتتح منذ أيام المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة (Go Green)، والذي ضم نماذج السيارات المتاحة ضمن خطة إحلال السيارات المتقادمة التى تعدت 20 عاما، حيث كان في استقباله رؤساء الشركات المشاركة في المعرض، إضافة إلى ممثلين عن البنوك وجهات التمويل وشركات التأمين وشركات الغاز الطبيعى التى ستشارك فى تمويل عملية إحلال وتحويل السيارات.

وتشمل خطة الدولة إحلال 70 ألف سيارة في 2021، تشمل 55 ألف سيارة أجرة وملاكي، و15 ألف سيارة ميكروباص.