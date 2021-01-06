الصناعة: الإقبال على معرض إحلال السيارات فاق التوقعات

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنّها لم تتوقع الإقبال الكبير من قبل المواطنين على معرض إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ما أسعدها للغاية: «الواحد لما بيعمل حاجة وبيتعب فيها ويلاقي النتيجة إيجابية»، مشددة على أنّ النتيجة الإيجابية بالنسبة لها لن تقتصر على الإقبال على المعرض، حال نجاح المبادرة وإحلال المواطنين للسيارات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة.

ورش عمل من متخصصين وفنيين لطمأنة المواطنين بإحلال سيارتهم

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال حديثها مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المبادرة تنظم ورش للعمل وبها متخصصين وفنيين لطمأنة المواطنين والرد على أي استفسارات فنية، مشددة على أنّ الدولة والحكومة لن تعرض أي برنامج قد يعود بالضرر بأي شكل من الأشكال على المواطن.

90 ألف سيارة مستهدف المبادرة العام المقبل

وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، عن أنّ المبادرة هذا العام تستهدف 70 ألف سيارة، والعام المقبل 90 ألف سيارة، وفور التطبيق على أرض الواقع قد تزيد الأرقام، مؤكدة أنّ أي مواطن تنطبق عليه شروط الحصول على السيارات الجديدة يستفيد بالمبادرة، وفترة المعرض الحالية ما هي إلا لمعرفة الشروط والمستندات ومعاينة موديلات السيارة، لكن الكثير من المواطنين بدأ بالتقديم على الموقع لإحلال سيارته، وتجاوز عدد زوار الموقع نحو 6 آلاف مواطن بعد 24 ساعة من إطلاق الموقع.

نستهدف 250 ألف سيارة للإحلال على 3 سنوات

وشرحت وزيرة التجارة والصناعة، أنّ المبادرة لها شروط بسيطة وموحدة، ومن يتقدم وتنطبق عليه الشروط سيحصل على سيارة جديدة مقابل تخريد سيارته القديمة، مشددة على أنّ التقديم يكون من خلال الموقع الإلكتروني فقط، ووزارة الداخلية هي المسؤولة عن الموقع لامتلاكها قاعدة بيانات للمواطنين، وتستمر المبادرة لمدة 3 سنوات بمستهدف 250 ألف سيارة إحلال، ولكن هناك برنامج آخر للتحويل يستهدف 150 ألف سيارة يتم تحويلها للغاز الطبيعي.