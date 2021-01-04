وزيرة الصناعة: معرض إحلال السيارات ضم لأول مرة شاحنات تعمل بالغاز

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، الذي تم إطلاقه اليوم، شارك به أكثر من 20 شركة، وجميعها قدموا نماذج لسيارات، سواء أجرة وميكروباص أو ملاكي، وجميعها تعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أنه بالحديث عن سيارات الأجرة والميكروباص بالأخص، فاقتصاديات تشتغيلهم تكلف الكثير من المصروفات، وبالتالي العائد بالنسبة لمستعملها لا يكون مجزيا، بالإضافة إلى أنه لما تكون السيارة جديدة ويتم تحويلها لاستعمال الغاز الطبيعي، تحقق وفر في الوقود يتجاوز نسبة 50%.

وزيرة الصناعة: «الملاكي» سيتاح لها برامج تمويل ميسرة لـ10 سنوات

وأضافت «جامع»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الإثنين، مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع على شاشة «extra news»، أما فيما يخص صاحب السيارة الملاكي، فإنه سيتاح له برامج تمويل ميسرة جدا، تصل فيها فترة التقسيط فيها إلى 10 سنوات بسعر فائدة غير مسبوق 3% فقط، فضلا عن أسعار السيارات كلها مناسبة والشركات المنتجة لها مقدمة أسعار تنافسية لتجذب المستهلك لها، كما أنها ستعتبر العربية المتقادمة، مقدم لبرنامج التمويلي للحصول على السيارة الجديدة.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، هذا برنامج طموح نستهدف فيه إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخها إنتاجها 20 سنة، بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى برنامج أخر خاص بتجديد وتطوير السيارات غير المتقادمة للعمل هي الأخرى بالغاز الطبيعي، كاشفة أن المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، شارك به أكثر من 20 شركة، وجميعها قدموا نماذج لسيارات سواء أجرة وميكروباص أو ملاكي، وجميعها تعمل بالغاز الطبيعي.

واستطردت، «كما أن هذا المعرض أتاح لنا الفرصة اليوم أيضا لمشاهدة نماذج (الشاحنات)، التي تعمل بالغاز الطبيعي، لافتة إلى أنها تُعرض لأول مرة.

وأردفت وزيرة التجارة والصناعة «المعرض يحتوي على نماذج كثيرة من السيارات واذواق واسعار مختلفة»، مؤكدة أن كل تلك السيارات تجتمع على شيء واحد، وهي أن شروطها ميسرة جدا وبحوافز لدعم هذا البرنامج.

وأوضحت أن تلك الحوافز تتمثل، في الوفر الكبير في التكلفة، إلى جانب أن «العربية اللي معاه دي متقادمة، وبها أعطال كثيرة، وغير مناسبة على الإطلاق سواء أجرة أو ملاكي، أو حتى ميكروباص».