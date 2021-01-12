مهلة أخيرة وفوائد وتيسيرات.. تفاصيل التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم استقبالها فى الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات وصلت لـ2 مليون و700 ألف طلب تصالح حتى الآن.

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أن مد فترة تلقي طلبات التصالح حتى نهاية مارس المقبل بقرار من مجلس الوزراء تعد آخر مهلة للتصالح، وعلى الراغبين فى التصالح الإسراع بتقديم الطلبات خلال شهر يناير الجاري، حيث سيتم سداد 30% جدية التصالح، ومن يتقدم بطلب تصالح في شهر فبراير يسدد 35% جدية تصالح، أما شهر مارس يسدد 40% جدية تصالح، داعيا المواطنين إلى استغلال الفرصة التى أتاحتها الدولة للتصالح وتقنين الأوضاع.

فوائد التصالح

وأشار إلى أن الوحدات المحلية تقبل كل طلبات التصالح وبعدها يتم دراستها وتقييمها من خلال لجان الفحص، مشيرا إلى أن التصالح يضمن توفير عدة مزايا للمواطنين ويصب فى صالحهم، حيث يزيد من القيمة السوقية للعقار، علاوة على إمكانية التعامل مع البنوك بضمان العقار أو الوحدة السكنية، فضلا عن التعامل بشكل رسمى سواء بالبيع أو الشراء على المبنى وإدخال المرافق، وبالتالي تناشد التنمية المحلية المواطنين بسرعة تقديم طلب التصالح على المخالفات بصورة بطاقة الرقم القومى وبعدها يستكمل الأوراق لاحقا، وفى مسألة السداد يمكن الدفع فورى والحصول على خصم 25% من قيمة التصالح، أو السداد على أقساط تصل لـ3 سنوات وفق ظروف صاحب الشأن، أما التخلف عن التصالح يعرض صاحب الشأن إلى الوقوع تحت طائلة القانون.

تيسيرات لتشجيع المواطنين

وأوضح أن الدولة قدمت تيسيرات عديدة منها تخفيضات فى قيمة متر التصالح بأماكن متنوعة بالمحافظات ووصل سعر المتر لـ50 جنيها فى بعض المناطق بالأحياء والمدن وكل الريف لمراعاة البعد الاجتماعى وتشجيع المواطنين، علاوة على تحمل المجتمع المدنى بالتنسيق مع عدة جهات تكاليف قيمة التصالح للأسر الأكثر احتياجا ممن لا دخل ولا عائد لهم، كما أن مساحة العقار لا تتعدى 150 مترا.