6.5 مليون جنيه إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بطور سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة طور سيناء، بلغ 1688 طلبا حتى الآن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله من رسومات 6 ملايين و880 الف جنيه.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الأحد، إن لجنة تلقي طلبات التصالح مع مخالفات البناء تستكمل أعمالها بكافة مدن المحافظة، بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح إلى ثلاثة أشهر أخرى، كما تتابع لجان المعاينة أعمالها على الواقع.

وأوضح المحافظ، أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة الطور خلال الفترة الأولى للتصالح بلغ 308 طلبًا، وجرى تحصيل 154 ألف جنيه منهم رسوم فحص المعاينة، وبلغت قيمة سداد نسبة الـ 25%، مبلغ 921914 جنيها.

وأضاف أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت خلال الفترة الثانية وحتى اليوم بلغ 1380 طلبا، والرسوم التي جرى تحصيلها كفحص معاينة 691 ألف جنيه، وبلغت قيمة سداد رسوم نسبة الـ25%، مبلغ 5 ملايين و113277 جنيها.

وأشار إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبورديس، بلغ 219 طلبا حتى الآن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله من رسومات 684118 جنيها، كما جرى الموافقة على تقنين الأوضاع لعدد 32 حالة بالمدينة بعد موافقة الجهات المختصة على طلباتهم واستفائهم لكافة المستندات المطلوبة منهم.

وتابع المحافظ، «كما بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة رأس سدر، 1184 طلب حتى الآن، وإجمالي ما جرى تحصيله من رسومات 4 ملايين و326 ألفا و963 جنيها.

وأوضح أنه سيجرى استخدام هذه المبالغ التي جرى تحصيلها في إقامة مشروعات خدمية لمواطني المدينة، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر قادمة، مؤكدا أن هذا القرار سيُعطي فرصة للمواطنين الذين لم يتمكنوا بالتقدم بطلبات تصالح خلال الفترة الماضية للاستجابة، ويعزز دور الحكومة في سعيها للتخفيف عن المواطنين.