كيف يتم إخطار صاحب الشأن بقبول طلب التصالح في مخالفات البناء؟

مع استمرار مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية مارس المقبل وفق قرار مجلس الوزراء، أكدت وزارة التنمية المحلية أنّه حال قبول التصالح، تطالب الجهة الإدارية المختصة، مقدم الطلب بسداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع سواء بالدفع الفوري أو السداد على أقساط، ومراعاة خصم ما سبق وسدده مقدم طلب التصالح تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة، والتأكد من طلاء الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، وإعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

إخطار المرافق بقبول طلب التصالح

وأشارت إلى أنّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، أوضح أنّه يتم إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الـ15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مع تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو الأقساط، بحسب الأحوال، وتقديم ما يفيد بتوفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة لذلك، ولا يحول صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أي مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقا للقوانين واللوائح الأخرى السارية.

اللجان الفنية تبت في طلب التصالح

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الوحدات المحلية تتلقى كل طلبات التصالح ومسألة البت فيها بالقبول أو الرفض وفق القانون، ويتم من خلال اللجنة الفنية، داعيا المواطنين الراغبين في التصالح، بالإسراع في تقديم الطلبات خلال يناير الحالي، حيث لا يتم تسديد سوى 30% قيمة جدية التصالح.