سامح شكري: السيسي اجتمع مع وزراء خارجية الأردن وألمانيا وفرنسا

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص اليوم صباحا على لقاء وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا في إطار الحرص الذي يوليه لدفع جهود العملية السلمية والتوصل لحل شامل ودائم للقضية الفلسطينية من شأنه أن يطلق فرص كاملة أمام شعوب المنطقة للاستفادة من السلام والاستقرار والارتقاء بالشعوب وتحقيق آمالها.

جاء ذلك خلال حديث شكري بالمؤتمر الصحفي الرباعي بشأن عملية السلام مع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا.