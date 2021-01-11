«الممثلين» تهدد بمقاضاة حمو بيكا بعد صلح «باسم ورحاب»: هنرفع عليك قضية

حذر الفنان أشرف طلبة، سكرتيرعام نقابة المهن التمثيلية، مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعد تعاقده على المُشاركة في فيلم «ديك العياط».

وقال أشرف طلبة، لـ«الوطن» إن حمو بيكا سيُخالف لائحة عمل النقابة، بمشاركته في هذا الفيلم، كونه لا يحصل على تصريح مزاولة مهنة، موضحًا أنه في حال شروع «بيكا» بتصوير دوره، سيتم تحرير بلاغ ضده.

وأوضح أنه من المُفترض إرسال إنذار إلى مُنتجة الفيلم خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن التحذير من مُشاركة حمو بيكا في «ديك العياط».

يذكر أن فيلم «ديك العياط» من بطولة نضال الشافعي، وباسم سمرة، ورحاب الجمل، وسهر الصايغ، وإنعام سالوسة وبيومي فؤاد، وأحمد سلطان، وعمر كمال، وحمو بيكا، وهو من تأليف وإخراج وائل الرومي.

وكانت فاطمة الليبية، منتجة فيلم «ديك العياط»، قد نفت ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن استبعاد الفنانة رحاب الجمل، من الفيلم، إثر الأزمة التي أثيرت قبل يومين بينها وبين باسم سمرة، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت فاطمة الليبية لـ«الوطن»: «رحاب الجمل ممثلة مهمة ولا نستطيع الاستغناء عنها في الفيلم»، لافتة إلى أنه من المُقرر انطلاق تصوير الفيلم نهاية الأسبوع المُقبل، بعدما كان مُحددًا له يوم السبت.

وأوضحت مُنتجة فيلم «ديك العياط»، أنه لازال التحضير للعمل خلال الأيام الحالية، من بناء الديكورات، وكذلك تجهيز ملابس الشخصيات، مُعربة عن أملها بأن ينال العمل إعجاب الجمهور فور طرحه.

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد نجح في الصلح بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل داخل منزله، مساء أمس الأحد، وذلك بعد اتهام الأخيرة لـ «سمرة» بتعاطي مخدر الحشيش وتعديه بالقول والفعل أثناء بروفة تحضيرية لفيلم «ديك العياط».

وقال زكي في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن سمرة والجمل اجتمعا في منزله، واعتذرا له على الإساءة لبعضهما عبر وسائل الإعلام، مضيفا أنهما اعتذرا لبعضهما البعض أمامه عن هذه الواقعة.