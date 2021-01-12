إحالة مدير «أوقاف غرب» ومفتش المنطقة وإمام مسجد بأسيوط للتحقيق

أحال الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أمس الاثنين، مدير إدارة أوقاف المدينة غرب ومفتش المنطقة وإمام مسجد سيدي جلال الدين السيوطي للتحقيق العاجل، وذلك لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي.

يشار إلى أن الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل الوزارة، سبق وأحال الأسبوع الماضي مدير إدارة أوقاف ساحل سليم وإمام مسجد «آل البيت» وجميع العاملين بالمسجد ومفتش المنطقة للتحقيق العاجل، لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي.

وشدد «قبيصي» على أن الفترة المقبلة تتطلب التفاني في العمل وعدم التهاون أو التقصير في أداء الواجب الوظيفي وعلى جميع العاملين بمديرية أوقاف أسيوط الالتزام التام بتعليمات الوزارة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.