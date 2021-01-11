أستاذ طب أطفال: زيادة ضربات القلب ووجع المفاصل مستمرة بعد كورونا

قالت الدكتورة نانسي أبو شادي، أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، إن هناك أعراض تظهر على الأطفال عقب الانتهاء من فيروس كورونا المستجد بأسبوع وهذه الأعراض تشمل التهاب أجهزة متعددة ومنها ضربات القلب ومن هذه المؤشرات شعور الطفل بالنهجان الشديد وكذلك الأرق الشديد الذي يؤثر على الجهاز العصبي.

الأعراض مستمرة بعد الشفاء

وأضافت أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس أثناء استضافتها في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية dmc، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه والإعلامية رضوى حسن، أن الأعراض التي تظهر بعد الإصابة بكورونا تختفي بعد شهر ولكن العرض الخاص بالتهاب القلب لا يستجيب بسهولة لذا يجب متابعة الطبيب باستمرار ومنع الطفل من بذل مجهود زائد ويجب التهوين على الطفل ومنع لعبه خارج المنزل حتى لا يتعرض إلى أذى أكبر أو يصيب أصدقائه بالعدوى، ويجب منع الوجبات السريعة عن الأطفال لأنها تصيبه بالخمل.

العسل الأبيض ودروه بعد كورونا

وتابعت: «يجب شرب عصائر فرش ومياه باستمرار لمواجهة أعراض ما بعد كورونا عند الأطفال، ويجب تناول الأطافل فيتامينات باستمرار بجانب التغذية السليمة المعتمدة على السلطة والخضروات، كما أنه من الضروري تعريض الأطفال للشمس، وأغلب الأطفال التي تكون مناعتهم ضعيفة هي الأكثر عرضة للإصابة بكورونا لذا يجب استخدام العسل الأبيض لمدة طويلة للقضاء على الأعراض التي تظهر بعد كورونا على الأطفال وأكثر عرض شائع هو ألم المفاصل وزيادة درجات القلب كما أن هناك فقد في التركيز».

شهية مفتوحة بعد كورونا

وواصلت: «على الأمهات عدم إجبار الأطفال على المذاكرة لمدة ساعات طويلة أثناء فترة الأعراض التي تظهر بعض الإصابة بكورونا، وأحيانا يكون لدى الأطفال فتح شهية بعد الإصابة بكورونا عكس كثير من الأشخاص التي تمتنع عن الطعام وتأخذ فترة التعافي من 3 أسابيع إلى 3 أشهر ويمكن إجراء التحاليل كل شهر للتأكد من تعافي الطفل».