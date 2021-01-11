استشاري طب نفسي يقدم روشتة للتعامل مع وسواس كورونا «اتفرجوا على أفلام»

قال الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، إن هناك الكثير من الأنواع الخاصة بإضطرابات وباء كورونا المستجد، بداية من مجرد القلق من الفيروس، ومرورا بفوبيا كورونا، وحتى نصل إلى الوسواس من كورونا، وفي تلك المرحلة «الانسان يشوف كل حاجة فيها كورونا، مشغول وبيقره عن كورونا» ويتابع كل الأخبار الخاصة بهذا الوباء، وحتى أحاديث مع الناس وأهله وأصدقائه عن هذا الوباء فقط، «مفيش اي احاجة بيعملها غير ولها علاقة بكورونا، سواء أكله أو لبسه، بيشوف الأكل اللي هيقوي مناعته ضد الوباء»، وهنا يكون الإنسان أصيب بوسواس قهري تجاه هذا الوباء.

توقفوا عن الحديث على الوباء «واتفرجوا على افلام»

وأضاف «القط»، خلال لقائه بحلقة اليوم الأثنين، من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وسهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على شاشة «cbc»، أنسب طريقة للتعامل مع وسواس كورونا، هي شغل وعيهم بأمور أخرى، «يتفرجوا على افلام، يشغلوا نفسهم ببني أدمين بعاد جدا عن كورونا»، ويجب أولا أيضا أن يتوقفوا عن الحديث عن هذا الوباء مع أي أحد.

وتابع استشاري الطب النفسي: «أنا عايزه هنا يغير كل السلوكيات اللي خلت التفكير في الوباء الخوف منه يسيطر عليه لدرجة وصوله لمرحلة الوسواس».

ينصح بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي

وعن صعوبة القيام بذلك، خاصة في ظل انتشار اخبار الوباء في كل مكان على وسائل الاعلام وحتى على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أشار إلى أنه يجب على الفرد أن يتخطى كل ذلك، «عدي الصفحة بسرعة ومتقفشي عند الخبر او المنشور الموجود على السوشيال الميديا»، مشددا لو كنت لا تستطيع فعل ذلك، فعليك بالامتناع عن فتح مواقع التواصل الاجتماعي إطلاقا، «لما بيقبلني منشور عن وفاة أحد المعارف بكورونا، بكتب البقية في حياتكم، وبعدي المنشور بسرعة».