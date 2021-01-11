عمرو موسى يغادر مستشفى العزل ويعود لمنزله بعد 13 يوما إصابة بـ«كورونا»

كشف أحمد كامل المستشار الإعلامي للسيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، تطورات الحالة الصحية لـ«موسى»، بعد 13 يوما من إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا تحسن حالته الصحية، وعودته لمنزله.

وقال «كامل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عمرو موسى متواجد الآن بمنزله، مؤكدا خضوع أمين عام جامعة الدول العربية السابق لفترة نقاهة، وذلك بعد لقائه الأطباء اليوم، الذين وجدوا تحسن شديد في حالته الصحية، وقرروا أن يبقى بفترة نقاهة بالمنزل.

وطمأن عمرو موسى، من قبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، متابعيه في العالم العربي ومصر عن حالته الصحية، مؤكدا أنّه بخير وحالته مستقرة.

وعن الوضع الصحي لزوجته، قال إنّ حالتها في تحسن وبخير وموجودة، مطالبا بالدعاء له ولزوجته وأن يمنّ الله عليهما بالشفاء من هذا الفيروس.

يذكر أنّ السيد عمرو موسى، أجرى المسحة يوم 31 ديسمبر الماضي، التي جاءت إيجابية، وأعلن مكتبه الإعلامي ذلك، حيث تواجد «موسى» في منزله، ثم نقل للمستشفى بناء على أوامر الأطباء المتابعين لحالته، وخلال 13 يوما على إصابته، كان هناك تحسن في الحالة الصحية، وفقا لمكتبه الإعلامي.

وأعلن السيد عمرو موسى، إصابته وزوجته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليها، وقال في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: «قبل نحو 10 أيام، داهمتني الأعراض المعروفة للفيروس القاسي، وثبتت إيجابية المسحة، وبدأت العلاج في المنزل، قبل أن تظهر الأعراض نفسها على زوجتي، ها أنا ذا أمتثل، والتقارير تفيد باستقرار الحالة وبعض التحسن».