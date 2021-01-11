إجراءات صارمة ضد كورونا بالمترو.. الكمامة إجباري والغرامة 50 جنيها

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تنفيذ إجراءاتها الصارمة ضد تفشي فيروس كورونا، وتطبيق غرامة مالية فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، مؤكدة على أن ارتداء الكمامات إجباري وأمر حتمي على جميع الركاب والعاملين، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من الإصابة بخطر فيروس كورونا.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة تنفذ إجراءات وقائية صارمة على جميع المحطات للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات بالخطوط الثلاثة للمترو وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب تزامنا مع ارتفاع حالات كورونا طبقاً للبيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وأكد عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة للمترو تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يومياً قبل ساعات التشغيل، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب، والحفاظ عليهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوهاً إلى أن هناك التزام بنسبة 95% من الركاب بارتداء الكمامات الطبية، موضحاً أن الشركة لم تسمح لأي راكب بدخول المحطات واستقلال القطارات دون كمامة.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أن حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات مستمرة، موضحاً أنه في حال تم ضبط أي راكب لا يرتدي الكمامة يتم تغريمه بشكل فوري بغرامة مالية قدرها 50 جنيها عن طريق عمل محضر المخالفة، ويتم تحرير المحاضر عن طريق شرطة النقل والمواصلات بالمترو، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقي أي شكاوى من الركاب خلال الفترة الماضية.

وأضاف عبدالهادي، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتاً إلى أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية بشكل منتظم، للحفاظ على حركة مسير القطارات وعدم تعطلها، منوهاً إلى أن جميع قطع الغيار متواجدة بجميع ورش الصيانة التابعة لشركة مترو الأنفاق.