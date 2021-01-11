استشاري بانولوجي: مخاوف بريطانية من القادم بعد تزايد إصابات كورونا

قال الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري البانولوجي، إن الطفرة التي حدثت بفيروس كورونا المستجد، والسلالة الجديدة التي نتجت عنها، جعلت من الوباء أكثر انتشارا بنسبة 50% على الأقل، كما جعلته أكثر انتشارا بين الشباب وصغار السن بنسبة متوازية، مع انتشاره بين كبار السن، على عكس الموجة الأولى من تفشي الفيروس، وكنتيجة لذلك تعاني إنجلترا في الفترة الأخيرة من زيادات كبيرة بأعداد المصابين، خاصة خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد، وهناك تكدس كبير للمصابين والحالات الطارئة حاليا داخل مستشفيات بريطانيا ككل، وبالأخص بمستشفيات الجنوب الشرقي للبلاد، فانجلترا تعاني من أزمة حقيقة الآن مع هذا الوباء، لدرجة جعلت أغلبية مسؤوليها يحذرون من الأسابيع القادمة، ويؤكدون أن الأسوأ لم يأتي بعد.

عدد الإصابات تتخطى نسبة الـ30% مقارنة بما سجل خلال الموجة الأولى

وأضاف «كامل» خلال لقائه اليوم الأثنين عبر skype، مع برنامج «أحداث اليوم»، المذاع على فضائية «extra news»، ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس خلال هذه الموجة، يزداد بنسبة 30% عن عدد الإصابات التي سجلت خلال الموجة الأولى من تفشي الفيروس خلال مارس وابريل من العام الماضي، لافتا أن هذا لم يكن متوقع على الإطلاق.

وأوضح استشاري البانولوجي، أن في سبيل مواجهة تلك الأزمة، بدأت انجلترا تطعيمات ضد الفيروس بلقاح فايزر، بداية من ديسمبر الماضي، وحاليا تعمل بريطانيا على تطعيم المواطنون بشكل موسع، وخاصة مع ظهور لقاحات أخرى واعتمادها كلقاح جامعة أكسفورد «أسترا زينكا».

بريطانيا الأفضل حتى الآن في مسألة التعامل مع اللقاحات والتطعيمات ضد كورونا

وعن تصريحات وزير الصحة البريطاني، حول سعي الحكومة إلى تطعيم 200 ألف مواطن بلقاح أسترا زينكا يوميا، أكد أن بريطانيا تعد من أفضل الدول التي سلكت طريق التطعيمات لمواجهة الفيروس، وليس ذلك بل تعد الأولى في هذا الأمر على مستوى قارة أوربا والعالم أجمع، حتى تفوقت في ذلك على ألمانيا وفرنسا، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وما يدل على ذلك أنتهائهم مؤخرا من تطعيم كل ما هم فوق الـ 80 عاما، بالإضافة إلى جميع الطواقم الطبية التي حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح، كما يعملون الآن على تطيعم الفئة العمرية من 70– 80 عام.