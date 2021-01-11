7 أسباب تجعل الغاز أفضل للسيارة من الكهرباء: تتعلق بالشحن والمسافات

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن هناك العديد من المميزات التي تميز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات أفضل من الكهرباء والبنزين.

وأضاف كامل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مشكلة السيارات الكهربائية تكمن، على الأقل مقارنةً بنظيراتها التي تعمل بالغاز، في أنها أقل احتمالا للحفاظ على هذه السرعة، بسبب عدم وجود ناقل حركة لتوجيه هذه القوة إلى درجات أعلى، ومن ناحية أخرى لا تعاني السيارات التي تعمل بالغاز من هذه المشكلة.

7 أسباب تجعل الغاز وقودا أفضل من الكهرباء

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل السيارات التي تعمل بالغاز أفضل دائمًا من السيارات الكهربائية، وهما:

1-المسافة:

لقد قام صانعو السيارات بعمل هائل لتوسيع نطاق السيارات الكهربائية، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر، لا تزال معظم السيارات الكهربائية غير قادرة على التنافس مع الأخرى التي تعمل بالغاز، فإذا كنت تشتري سيارة كهربائية ميسورة التكلفة، فهناك احتمال أن تحصل على سيارات ذات نطاق بطارية يتراوح من 120 إلى 150 ميلاً فقط، وربما أقل في بعض الحالات.

2- عدم وجود محطات شحن:

النقطة المهمة هنا هي أن عدم توفر محطات شحن السيارات، يمكن أن يجعل السيارات الكهربائية أقل ملاءمة للقيادة، خاصة في الرحلات الطويلة على الطرق.

3-الوقت من المال:

عند الحديث عن محطات الشحن، هناك شيء يمكن قوله أيضًا حول الوقت المستغرق لشحن بطاريات السيارة الكهربائية، لنواجه الأمر؛ يمكن أن يمثل شحن سيارة كهربائية مشكلة، خاصة إذا كنت في عجلة من أمرك، ففي حالة احتياجك لشحن السيارة الكهربائية الخاص بك على الأرجح سيتعين عليك استيعاب حقيقة أنك ستقضي وقتًا أطول في انتظار شحن البطاريات في سيارتك بدلا من ملء خزان الغاز، فهذا الأخير لا يستغرق أكثر من خمس دقائق.

4- مشكلة السعر:

يمكن لأسعار السيارات الكهربائية أن تعتمد على مكان وجودك في العالم. وهذه ليست مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة أو في الكثير من البلدان الأوروبية التي توفر توفيرًا في تكلفة الوقود، وائتمانات ضريبية، وحوافز للسيارات الكهربائية. ولكن ماذا عن بقية العالم؟ لسوء الحظ، لا يزال مفهوم السيارة الكهربائية غريبًا في العديد من المناطق في العالم ، لاسيما تلك التي لا تمتلك البنية التحتية لدعم المركبات الكهربائية.

5-السيارات الكهربائية تحتاج وقود أحفوري أيضًا:

ليس هناك من ينكر أن السيارات الكهربائية لا تنتج أي انبعاثات كربونية. ولكن لمجرد أن هذا صحيح، فهذا لا يعني أن السيارات الكهربائية لا تعتمد على الوقود الأحفوري. انظر، يجب إنتاج الكهرباء حتى تتمكن السيارات الكهربائية من القيادة بالفعل. هناك عدد من الطرق للقيام بذلك، بما في ذلك الطاقة المائية والمصادر المتجددة والطاقة النووية. لكن لا شيء من هذه الأشياء هو أكبر مصادر الكهرباء.

6- التقنية الكهربائية لا تزال في حيرة من أمرها:

في الوقت الحالي، لا تزال السيارات التي تعمل بالغاز هي المسيطرة.

7- مفارقات التسعير والأصناف:

لقد قام صانعو السيارات بعمل رائع في إدارة نقاط أسعار سياراتهم الكهربائية، حيث تساعد وفورات تكلفة الوقود والإعفاءات الضريبية وحوافز الدولة أيضًا في خفض أسعار السيارات الكهربائية، على الأقل إذا كانت متوفرة في مدينتك، ولكن حتى مع هذه المزايا، لا تزال السيارات الكهربائية أغلى بشكل عام من السيارات التي تعمل بالغاز. لا يستطيع الجميع شراء سيارة كهربائية ، على الأقل عند مقارنة تكلفة امتلاك واحدة لسيارة تعمل بالغاز.