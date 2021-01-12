«التعليم» تنفي إلغاء العام الدراسي بسبب كورونا: شائعات هدفها الهدم

حسم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، الأمر حول مطالبات العديد من أولياء الأمور بإلغاء العام الدراسي الحالى، بعد تأجيل امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم بسبب تفشي فيروس كورونا، قائلاً: «العام الدراسي الحالى سيتم استكماله حال استمرت أزمة كورونا.. وسيكون لدينا سيناريوهات عديدة للتعايش مع الفيروس لإنجاح العام الدراسي للحفاظ على مستقبل الطلاب».

وقال مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفصل الدراسي الأول سينتهى في 15 يناير المقبل، مؤكداً أن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى 2020-2021، سار بصورة منتظمة رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا، موضحاً أن الوزارة سوف تتخذ جميع إجراءاتها اللازمة لاستكمال العام الدراسي حال استمرت أزمة فيروس كورونا.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن الوزارة لن ولم تلتفت إلى شائعات إلغاء العام الدراسي، لأن مثل تلك الشائعات هدفها الهدم وليس البناء، منوهاً بأن جميع العاملين بمظومة التعليم يسعون إلى إنجاح العام الدراسي الحالى والخروج بي إلى بر الأمان في ظل التحديات والصعوبات الناتجة عن فيروس كورونا، مؤكداً أن امتحانات الدبلومات الفنية ستعقد في مواعيدها المحددة ولا يوجد لدينا أي نية في إلغائها.

ولفت مجاهد، إلى أن الوزارة عملت على تطوير منظومة التعليم الفنى في مصر وربط المناهج بسوق العمل، لإخراج طلاب قادرين على سد احتياجات سوق العمل والقضاء على البطالة، موضحاً أن التعليم الفني في تطور وتحديث مستمر، منوهاً بأن طلاب التعليم الفني كانوا حريصين على حضور الحصص التدريبية والدراسية بالمدارس خلال الفصل الدراسي الأول، وسط جائحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مجاهد، أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية يتم تعقيمها وتطهيرها خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن ارتداء الكمامات الطبية أمر حتمي وضروري، للحد من انتشار الفيروس، منوهاً بأن جميع الطلاب حريصون على الدخول على المنصات التعليمية لمتابعة استكمال المناهج الدراسية بكافة المراحل التعليمية.