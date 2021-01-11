جومانا مراد تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة جومانا مراد عبر حسابها بـ"فيسبوك" شفاءها وأسرتها من فيروس كورونا.

وكتبت جومانا قائلة: "الحمد لله أتم الله شفائي وأسرتي من فيروس كورونا أسأل الله الشفاء ودوام العافية لكل مريض".

وكانت أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد في ديسمبر الماضي إصابتها بفيروس كورونا المستجد لتنضم إلى كتبية النجوم الذين أعلنوا إصابتهم بالوباء العالمي.

وقالت جومانا، في تصريح سابق لـ«الوطن» إنَّها أصيبت بفيروس كورونا، معبرة عن رضاها بقضاء الله، قائلة: «الحمد لله على كل حال».

وشاركت الفنانة جومانا مراد خلال موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل "خيانة عهد"، وكان آخر ظهور لها في مهرجان الجونة السينمائي الدورة الماضية.

وقالت جومانا في تصريحات سابقة لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة، أنها عندما شاركت في الأيام الأخيرة لتصوير مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض خلال شهر رمضان كانت في الشهور الأولى للحمل، كما أنجبت مبكرًا قبل حلول الشهر السابع للحفل بيومين.

وتابعت أن عودتها للحياة الفنية من خلال مسلسل "خيانة عهد" كانت موفقة، لافتةً إلى أنها في مرحلة اختيار الأعمال الفنية، وستختار العمل الأنسب لها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" دراما اجتماعية، تتناول قصة سيدة تتعرض للغدر والمؤامرات من أقرب الناس إليها، وتسعى طوال الحلقات لإنقاذ أسرتها بكل الطرق الممكنة، لتكتشف أنها تحارب في جميع الجبهات بمفردها.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وجومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، وخالد سرحان، تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج سينرجي والعدل جروب.