الصحة: 20 ألف فريق لمتابعة حالات العزل المنزلي

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إنه وفقا لتصنيف الحالات وبروتوكولات العلاج المحددة من قبل وزارة الصحة، لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فهناك حالات بسيطة ومتوسطة وشديدة، لافتا إلى أن الحالات البسيطة تحال إلى العزل المنزلي، بعد أن تحصل من المستشفى على بروتوكول العلاج، ويتم تسجيل بيانتهم وترسل إلى الإدارات الصحية ومديريات الشؤون الصحية والوزارة، حتى يتم متابعتهم بشكل دائم، من خلال فرق العزل المنزلي، موضحا أن كل ذلك يحدث في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي، للوقوف على وضعهم وحالتهم الصحية أولا بأول واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضعهم الصحي مع ظهور أي أعراض جديدة أو تدهور بحالتهم، حيث خصصت الوزارة 20 ألف فريق طبي يجوب محافظات الجمهورية كاملة لمتابعة كل حالات العزل المنزلي، «ده حق الناس علينا».

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الإثنين، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، ومن تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مهمة هذه الفرق هي متابعة مصابين كورونا بالعزلإالمنزلي، لمعرفة أية أعراض جديدة تظهر لدى تلك الحالات، ومن مهماته أيضا، قياس نسبة تشبع أجسامهم بالأكسجين، ودرجات الحرارة وغيرها، مؤكدا أن هذه الفرق متواجدة بكل الإدارات والواحدات الصحية على مستوى الجمهورية الآن، ولديهم بيانات مصابي العزل المنزلي، من عنوانيهم التفصيلية وأرقام تليفوناتهم بغرض متابعته بشكل دائم، حتى يتم شفائهم.

وتابع وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أنه بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا 800 سيارة قوافل تعمل مع مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي، وتصل «لأي حتة» موجودة بجمهورية مصر العربية، مشير إلى أن فرق العزل المنزلي تستخدم تلك القوافل في عمليات متابعة مصابي كورونا المعزلون بمنازلهم، حيث يحرصون على التواصل معهم بشكل شبه مستمر، وزياراتهم في منازلهم لمتابعة تطورات حالتهم الصحية.