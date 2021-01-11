رئيس البرلمان العربي يرحب بتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»
كتب:
الوطن
08:36 م | الإثنين 11 يناير 2021
رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي
رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي الإنقلابية كجماعة إرهابية ووضع قيادتها على قائمة الإرهاب، معتبراً أن هذا القرار من شأنه أن يضع حداً للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا الإرهابية، سواء الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني والحكومة الشرعية، أو استهدافها المستمر لدول الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن مساعيها الدائمة لإفشال كافة الجهود السياسية لحل الأزمة اليمنية مما فاقم من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وشدَّد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة ووقف الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لهذه الجماعة الإرهابية، سواء بالمال أو السلاح أو التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، لتنفيذ أجندته التخريبية الهادفة إلى نشر الفوضى والدمار والعنف في المنطقة العربية.
وأكد رئيس البرلمان العربي في الوقت ذاته على الموقف الثابت والدائم للبرلمان العربي بشأن دعم كافة الجهود العربية والدولية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.