الرئيس أمر ببناء منزلها قبل 5 سنوات.. وفاة «الحاجة نجية» في المنيا

غيب الموت "الحاجة نجية"، ابنة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، التي لفظت أنفاسها مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 90 سنة، بعدما لفتت الأنظار إليها، عندما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدتها، قبل أكثر من 5 سنوات، وأمر ببناء منزلها على نفقة الدولة.

وبناء على تكليف مباشر من رئيس الجمهورية، وجه محافظ المنيا الأسبق، اللواء صلاح الدين زيادة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، في شهر أبريل 2015، بالبدء فوراً في بناء منزل "نجية خلف أحمد"، التي استغاثت بالرئيس السيسي لإعادة بناء منزلها المتهالك.

كما وجه المحافظ، حينذاك، بشراء كافة الأجهزة المنزلية من حساب صندوق خدمات المحافظة، مع توفير سكن بديل للأسرة للإقامة فيه بصفة مؤقتة، حتى انتهاء أعمال البناء، مؤكداً أن استجابة الرئيس تمثل نموذجاً وقدوة للقيادة التي تشعر بالآم ومتاعب أبنائها.

وكانت الحاجة "نجية"، قد توجهت بالدعاء للرئيس السيسي عقب تسلمها المنزل، بعد إعادة بنائه في شهر يوليو من عام 2015، قائلة: "ربنا يخللينا الرئيس، وأنا مش مصدقة إني هعيش في بيت يحفظ كرامتي".

وطلبت السيدة العجوز مساعدتها في ترميم منزلها، الذي تبلغ مساحته حوالي 35 متراً مربعاً، ومكون من طابقين، حيث كان المنزل قد أوشك على الانهيار، بسبب انتشار التشققات والتصدعات بها، وقامت الوحدة المحلية بتوفير سكن مؤقت للأسرة.

وسلم اللواء جمال قناوى، الرئيس الأسبق للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا، المنزل الجديد "هدية الرئيس" للسيدة "نجية خلف"، وأكد حينذاك أن الرئيس السيسي كان يتابع إجراءات تسليم المنزل، بعد أن أصدر تعليماته لمحافظ المنيا بهدم المنزل وإعادة بنائه مرة أخرى، علي نفقة الدولة.